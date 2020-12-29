Кедми считает, что все провокации США только укрепили Россию

Израильский военный эксперт рассказал, что США хочет ослабить духовную основу россиян.

Израильский военный эксперт Яков Кедми считает, что все провокации США за последние годы только укрепили Россию. Об этом специалист сообщил в эфире программы "Полный контакт" на YouTube-канале "Соловьев Live". По словам спикера, Вашингтон замечен за множеством провокаций против Москвы, на которые Кремль ответила беспрецедентным укреплением обороны.

Кедми также оценил американское давление на православную веру россиян, которая является духовной основой народа. Эксперт считает, что Вашингтон поддерживает террористическую организацию "Аль-Каида"1, запрещенную на территории РФ, а также боевиков из Чечни. Такими действиями Америка надеется ослабить РПЦ, а также получить возможность напасть на Россию.

Кедми объяснил недовольство США из-за возможного восстановления военной базы РФ на Кубе.

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