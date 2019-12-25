Израильский эксперт объяснил, что "Циркон" поможет избежать масштабного военного конфликта в мире.

Яков Кедми назвал оружие России, способное стереть с лица земли США за 30 минут. Об этом израильский военный эксперт рассказал журналистам. По данным аналитика, Москва обладает гиперзвуковыми ракетами Циркон", которые позволят атаковать Вашингтон еще до того момента, как американские ракеты достигнут пространства РФ. Таким образом специалист прокомментировал реакцию НАТО о предстоящих испытаниях российского вооружения.

Напомним, что государственные испытания "Циркона" пройдут в 2021 году. По данным открытых источников, гиперзвуковая ракета может развивать скорость до 10 тысяч километров в час. По мнению западных экспертов, такая ракета может "нарушить оружейный баланс" в мире. Яков Кедми уверен, что наличие у РФ таких ракет наоборот повлечет за собой снижение вероятности начала масштабного военного конфликта. Он отметил, что "Циркон" станет дополнительным фактором, который не позволит Штатам применить ядерный арсенал в отношении какого-либо государства.

Российские военные испытали противоспутниковую ракету "Нудоль" на дистанции в 2 тыс. км.

Фото: Минобороны России