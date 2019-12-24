Кедми: новый командный пункт ядерной триады РФ даст эффективный ответ США

Политолог объяснил, почему США не решит нападать на Россию.

Яков Кедми заявил о том, что новый командный пункт ядерной триады РФ даст эффективный ответ США. По мнению военного эксперта, Владимир Путин лишил Америку возможности развязать третью мировую войну. Об этом израильтянин рассказал в эфире телеканала Iton-TV. Он добавил, что союзники Вашингтона не смогут рассчитывать на поддержку страны. По словам эксперта, российское оружие гарантирует ликвидацию той страны, против которой будет использовано.

Оперативные военные планы Штатов основаны на мгновенном ударе шести тысяч ракет, чтобы лишить Россию средств для ответного удара. Но возможности России позволяют ей уничтожить США до того, как первые американские ракеты долетят до ее территории Яков Кедми, политолог

Кедми добавил, что США не позволят себе быть втянутыми в конфликт, если будет существовать угроза уничтожения свои городов. Специалисты объяснил, что третья мировая война будет возможна только в том случае, если президент США и его армия будут уверены в том, что противники не сможет нанести непоправимый ущерб или даже опережающий удар.

Кедми объяснил страх США перед российской системой ПРО "Нудоль".

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