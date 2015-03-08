Яков Кедми сообщил о причинах того, что канцлер ФРГ решился на контакт с Кремлем.

Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет использовать состоявшийся в пятницу, 15 ноября, телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным для изменения собственного положения на предстоящих выборах в Германии. Соответствующее заявление в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо" сделал бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.

Два года Шольц не звонил Путину <...> А сейчас его, как говорят по-русски, припёрло. В Германии сильнейший правительственный кризис, он заканчивает свою бесславную карьеру канцлера, его партия движется к крупнейшему поражению на выборах, и чтобы как-то повлиять... Яков Кедми, эксперт

Иностранный специалист добавил, что напомнил, что Германия по своей форме правления относится к парламентской республике. Такая форма подразумевает, что наиболее важные внешнеполитические решения принимаются не канцлером государства, а коалиционным правительством, состоящим из представителей различных политических партий с альтернативными подходами. Яков Кедми заметил, что в результате политика страны определится тем, сколько мест в бундестаге получат конкретные партии ФРГ. Сколько членов движений, которые выступают противодействующих отношений Берлина с Москвой, попадут на места законодателей, а также сколько мест получат более нейтральные партии и те, кто занимает русофобскую и антироссийскую позицию.

Кедми назвал критические направления для наступления ВС РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / Поглед Инфо