Кедми назвал критические направления для наступления ВС РФ на Украине

Эксперт призвал создать военные базы в портах Измаила и Одессы.

Израильский военный эксперт Яков Кедми назвал критические направления для наступления Вооруженных сил РФ на Украине. В эфире проекта "Соловьев Live" специалист заметил, что полная, обеспечивающая порядок победа Москвы позволит остановить все прочие агрессивные процессы со стороны коллективного Запада в любой точке планеты. По мнению аналитика, это произойдет в том случае, если недружественные страны поймут, что проиграли и могут уступить России в любом месте. Яков Кедми добавил, что происходящее на Донбассе нельзя называть военными действиями, которые приведут РФ к победе. В текущий момент он видит сразу несколько критических участков, кроме ДНР и ЛНР. Речь идет о непризнанном регионе Приднестровья и Брянской области.

Преимущество России сейчас достаточно, чтобы начать наступление на том или ином критическом участке, может быть, даже не двух. Никто никогда не наступает по всему фронту. Яков Кедми, политолог

Эксперт полагает, что "возня" Запада вокруг территории Молдавии показывает миру, что власти США и НАТО хотят создать собственную базу для морского флота в Румынии. В ответ России следует создать аналогичные подразделения в портах Одессы и Измаила.

Это должна быть вся левобережная Украина минимум и Черноморское побережье. Без них нет безопасности России с территории Украины, со Средиземного моря. Яков Кедми, политолог

Кедми: новое наступление армии РФ будет другим.

Фото и видео: Telegram / Пул N3