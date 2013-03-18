Кедми: новое наступление армии РФ будет другим

Эксперт пояснил, для чего российскому руководству требуется собирать силы.

Яков Кедми заявил о бессмысленности прорыва ВСУ на Харьковском направлении. Соответствующее заявление сделал израильский эксперт, бывший руководитель разведки и политолог в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". По мнению специалиста, в тот момент, когда противник во время боев прорывает фронт, то основную опасность представляют новые дивизии, которые могут ринуться в порыв. Однако на текущий момент у украинской стороне нет боевых новых частей, которые были бы способны реализовать данный план.

И оно будет совершенно другим, чем делала российская армия до сих пор. Вот там для них большие неожиданности. Яков Кедми, эксперт

Политолог Яков Кедми пояснил, что если некого отправлять на сражения, то для режима нет смысла устраивать контрнаступление и прорыв. Это связано с тем, что успеха по укреплению влияния на территории не будет, несмотря на многочисленные жертвы. По мнению эксперта, Украине и ее командованию важен газетный эффект, а не тысячи погибших солдат. Однако политолог призвал учитывать степень бесчеловечности киевского режима. Кедми уверен в том, что Россия именно поэтому будет укреплять опасные места и собирать силы для нового наступления.

Кедми: США готовят "танковый кулак" в Европе, чтобы помешать РФ спасти КНР.

Фото и видео: Одноклассники / Наталья Волошина