Эксперт рассказал о планах американцев по сражению на Украине и Польше.

Израильский эксперт, бывший руководитель службы разведки "Натив" Яков Кедми рассказал о том, что власти США готовят "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы помешать РФ спасти Китай от Вашингтона. Соответствующее заявление специалист сделал в эфире телевизионной программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", выходящем на телеканале "Россия-1"

Специалист уточнил, что у европейских государств не обладает достаточным количеством танков. По словам Кедми, этой техники нет ни у англичан, ни у французов, ни у немцев. Однако танками обладает американская сторона. По словам спикера, Вашингтон намерен выстраивать две огромные танковые армии на украинской и польской земле за ближайшие несколько лет. Эти подразделения будут оснащены новейшей артиллерией и современными боевыми самолетами.

Яков Кедми добавил, что у любого государства, против которой ведется западное противостояние, ограничен экономический потенциал, человеческие ресурсы и ВПК. Эксперт полагает, что военно-промышленный комплекс и финансовые мощности США заменят Украине и Польше те ресурсы, которые необходимы странам для участия в конфликте. При этом американцы лишь потребуют дать им солдат, так как они не хотят отправлять в сражение своих людей.

Кедми рассказал о ярком примере деградации западного ВПК.

Фото и видео: Одноклассники/ Наташа Волошина