Кедми рассказал о ярком примере деградации западного ВПК

Израильский специалист оценили возможности стран коллективного Запада в оборонной сфере.

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал о ярком примере технологической деградации западного военно-промышленного комплекса. В эфире проекта "Соловьев live" гость шоу уточнил, что на текущий момент фиксируется крайне невысокий потенциал ВПК Запада, при чем "жадность или опасения России" тут не при чем.

Украина – яркая иллюстрация страшного диагноза западного ВПК. На поверку в Германии современных танков всего 40 штук. А в общей сложности у ФРГ всего двести с лишним танков. Яков Кедми, военный эксперт

Иностранец подчеркнул, что схожее количество модернизированных танков имеется у сил Великобритании. Яков Кедми напомнил, что только у Франции показатели немного лучше.

Яков Кедми: Одесса будет взята к началу учебного года.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live