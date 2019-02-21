Кедми рассказал о ярком примере деградации западного ВПК

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал о ярком примере технологической деградации западного военно-промышленного комплекса. В эфире проекта "Соловьев live" гость шоу уточнил, что на текущий момент фиксируется крайне невысокий потенциал ВПК Запада, при чем "жадность или опасения России" тут не при чем.
Украина – яркая иллюстрация страшного диагноза западного ВПК. На поверку в Германии современных танков всего 40 штук. А в общей сложности у ФРГ всего двести с лишним танков.
Яков Кедми, военный эксперт
Иностранец подчеркнул, что схожее количество модернизированных танков имеется у сил Великобритании. Яков Кедми напомнил, что только у Франции показатели немного лучше.
Яков Кедми: Одесса будет взята к началу учебного года.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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