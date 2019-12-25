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Яков Кедми: Одесса будет взята к началу учебного года
Сегодня, 18:45
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Яков Кедми: Одесса будет взята к началу учебного года

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Политик вспомнил встречу президента РФ Владимира Путина с представителями российского командования.

Глава расформированной израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире  YouTube-канала "Вальдман-LINE" заявил, что российские Вооруженные силы активизировались на Черноморском побережье и начали продвигаться к Одессе.

Кедми вспомнил встречу президента РФ Владимира Путина с представителями российского командования. Они обсуждали возможности наступательной операции за пределами Донбасса. По версии эксперта, уже к сентябрю Одесса будет освобождена. 

Учебный год начнется уже по российской программе.

Яков Кедми, глава расформированной израильской спецслужбы "Натив"

Ранее на Piter.tv: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ.

Фото: YouTube / Соловьев Live

Теги: вс вооруженные силы, одесса, спецоперация, яков кедми
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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