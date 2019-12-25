Яков Кедми: Одесса будет взята к началу учебного года

Глава расформированной израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Вальдман-LINE" заявил, что российские Вооруженные силы активизировались на Черноморском побережье и начали продвигаться к Одессе.
Кедми вспомнил встречу президента РФ Владимира Путина с представителями российского командования. Они обсуждали возможности наступательной операции за пределами Донбасса. По версии эксперта, уже к сентябрю Одесса будет освобождена.
Учебный год начнется уже по российской программе.
Яков Кедми, глава расформированной израильской спецслужбы "Натив"
Ранее на Piter.tv: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ.
Фото: YouTube / Соловьев Live
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