Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ по северскому направлению.

Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 16 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. генерал-лейтенант заметил, что миссия была выполнена высокоточным оружием, ударами ВКС РФ.

Фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В пресс-службе Минобороны России сообщили также о том, что киевский режим для доукомплектования местной боевой бригады в срочном порядке мобилизуют жителей из Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, которые на текущий момент находятся под контролем украинской армии.

ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России