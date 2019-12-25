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ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"
Сегодня, 14:43
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ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации средств артиллерии на Донбассе.

Вооруженные силы России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б". Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 16 июля. Генерал-лейтенант пояснил, что во время проведения контрбатарейной борьбы с противником уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня, а также 15 боевых подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30, размещенных на территории Донецкой народной республики.

Поражены два взвода… на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также артиллерия на огневых позициях в 73-х районах.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: гиацинт-б, губицы, игорь конашенков, минобороны, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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