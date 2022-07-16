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Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска

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Игорь Конашенков сообщил о том, что бойцы противника отказываются участвовать в боевых действиях.

Российское министерство по обороне рассказало  о том, что украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешной деятельности, которую проводят военные из РФ в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал во время регулярного утреннего брифинга от 16 июля с журналистами официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что среди сил противника фиксируются значительные потери, поэтому местные националисты постепенно  отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. 

В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России сообщило об ударе по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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