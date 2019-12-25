Минобороны России сообщило об ударе по заводу "Южмаш" в Днепропетровске

Ликвидированы цеха по изготовлению баллистического оружия и РСЗО.

Российские силы уничтожили в городе Днепр (бывший Днепропетровск) цеха по ремонту ракетных комплексов "Точек-У". По данным официального представителя министерства по обороне Игоря Конашенкова, военные при помощи высокоточного оружия большой дальности и воздушного базирования нанесли удары по "Южному машиностроительному заводу" (Южмаш). Поражены цеха предприятия, на котором изготавливались комплектующие и производился ремонт баллистических ракет, а также реактивных снарядов систем залпового огня.

В городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что "Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - представляет из себя украинского крупное предприятие по созданию ракетно-космической техники.

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Фото и видео: Минобороны России