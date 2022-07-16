В Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников

В Николаеве Воздушно-космические силы России уничтожили за сутки 200 местных националистов и иностранных наёмников. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от 16 июля с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия выполнена ударами высокоточного оружия по пункту временного размещения сил противника. Там располагались члены 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что еще одним ударом российские военные фактически уничтожили 115-ую механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая действовала в районе города Северск. Игорь Конашенков отметил, что за последние двое суток данное боевое подразделение лишилось около 600 человек.
ВС России уничтожили в Харькове до 200 украинских боевиков и иностранных наемников.
Фото и видео: Минобороны России
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