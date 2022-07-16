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В Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ в рамках СВО.

В Николаеве Воздушно-космические силы России уничтожили за сутки 200 местных националистов и иностранных наёмников. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от 16 июля с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия выполнена ударами высокоточного оружия по пункту временного размещения сил противника. Там располагались члены 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что еще одним ударом российские военные фактически уничтожили 115-ую механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая действовала в районе города Северск. Игорь Конашенков отметил, что за последние двое суток данное боевое подразделение лишилось около 600 человек.

ВС России уничтожили в Харькове до 200 украинских боевиков и иностранных наемников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, минобороны, нацбаты, неонацисты, николаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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