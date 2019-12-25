ВС России уничтожили в Харькове до 200 украинских боевиков и иностранных наемников

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации неонацистов в ДНР, Запорожье и Харьковской области.

Вооруженные силы России уничтожили в Харькове до 200 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами от 15 июля сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в результате высокоточных ударов противник потерял порядка 500 человек, включая силы, которые находились в Запорожье и Донецкой народной республике. В частности, атаки совершены по центрам временной дислокации 40-ой артиллерийской бригады местных националистических формирований "Кракен" и "Правый сектор" (террористические и экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории РФ).

В городе Харьков уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Воздушно-космические силы России по местам дислокации националистического формирования в городе Артемовск ДНР поражены около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной техники. По пункту 45-й артиллерийской бригады ВСУ, находящемуся в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области, уничтожена казарма, в которой было около 70 военнослужащих.

ВС России 14 июля нанесли удар ракетами "Калибр" по дому офицеров ВСУ в Виннице.

Фото и видео: Минобороны России