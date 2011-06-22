"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США

Яков Кедми указал на то, что для начала Вашингтон должен согласиться на диалог с Москвой.

В Израиле высказались об российско-американских переговорах. Соответствующее заявление в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо" сделал бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми. Иностранный эксперт указал на то, что началом обсуждения украинского кризиса сначала Вашингтону и Москве необходимо установить диалог между их странами. Только потом дипломаты смогут искать способы решения проблемы конкретно. Будущее переговоров между Россией и США будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения кризисной ситуации.

Переговоры — это следующая стадия. <...> Что такое диалог? И в понимании русского и в понимании греческого это изложение своих мыслей каждой стороной, то есть готовы выслушать, потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией. Яков Кедми, эксперт

"Приперло". В Израиле сделали заявление о разговоре Путина и Шольца.

Фото и видео: YouTube / Поглед Инфо