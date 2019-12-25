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Кедми объяснил страх США перед российской системой ПРО "Нудоль"
Сегодня, 12:46
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lesjasap

Кедми объяснил страх США перед российской системой ПРО "Нудоль"

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В Израиле рассказали о страхе США перед российским комплексом.

Яков Кедми объяснил страх США перед российской системой ПРО А-235 "Нудоль". Об этом израильский эксперт заявил в интервью на телеканале Iton TV. Специалист уверен, что Вашингтон опасается успехов Москвы в создании гиперзвуковой ракеты, которая сможет уничтожить средства поражения ПРО противника, а также противоспутниковой обороны.

Кедми заметил, что комплекс "Нудоль" создавался для замены устаревающей советской системы обороны "Амур". В системе улучшена мобильность. Техника поставлена на шасси от грузовиков. Комплекс можно оперативно перебрасывать на разные позиции. Аналогов "Нудоля" в мире на данный момент не существует.

В Израиле отметили, что "Нудоль" может нивелировать шансы Америки нанести термоядерный удар благодаря перехвату баллистических ракет США. Вашингтон оружием с такими возможностями не обладает.

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии.

Теги: нудоль, про, яков кедми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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