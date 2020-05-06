Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты "Нудоль"

Новое российское ПРО используется против баллистических ракет, а не спутников.

Российский генерал Виктор Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты "Нудоль". Об этом военный рассказал журналистам "АиФ". По словам специалиста, в международном законодательстве нет документов, которые запрещают или регламентируют тесты данного типа вооружения. Минобороны России разрабатывают комплекс ПРО для усиления обороны страны. Несмотря на это, Америка пытается добиться запрета на испытания.

Бывший начальник Главного штаба РВСН объяснил, что гиперзвуковой противоракетный комплекс "Нудоль" предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, как полагают в США. Вместе с этим, Америка самостоятельно занимается разработкой противоспутникового оружия. Еще в 2008 году США удалось перехватить свой спутник на высоте в 250 километров. Операция выполнена благодаря противоракетной системе SM-3.

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Видео: Youtube/ Минобороны России

