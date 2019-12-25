След от ракеты увидели жители республики Коми.

Военные РФ разогнали ракету "Нудоль" до гиперзвуковой скорости. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По данным издания, противоспутниковая ракета была замечена с расстояния в 500 километров. При этом сам объект двигался со скоростью около 7 километров в секунду. В результате ракета превратилась в огненный шар.

Напомним, что испытания с "Нудоль" проведены еще 15 апреля. Ее выпустили с космодрома "Плесецк". Изначально информация об испытаниях стала известна благодаря представителям американского военного ведомства. Об огненном шаре также заговорили жители п. Жешарт Усть-Вымского района, п. Кебаньёль и п. Югыдъяг Усть-Куломского района в Республике Коми. Населенные пункты находятся в примерно 500 километрах от места проведения теста. Они опубликовали снимки, на которых можно увидеть "хвост" от ракеты.

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