Российский "летающий танк" Ка-50 покорил американцев

National Interest рассказал о преимуществах российского вертолета.

Российский "летающий танк" покорил американцев. Об этом рассказали журналисты "Русской весны" со ссылкой на материал The National Interest. Иностранные эксперты рассказали в публикации о том, что российский вертолет Ка-50 считается одним из наиболее снабженных в мире. Он оборудован системой катапультирования летчика. Когда она срабатывает, в этот момент откидываются лопасти, а также верхняя часть фонаря кабины пилота.

Преимуществом Ка-50 также является его маневренность. Вертолет получил название "черная акула". Воздушное средство имеет два основных винта, который способны вращаться в противоположном направлении. Броня защищает вертолет от наземного огня. Фонарь может выдержать попадание в него 12,7-мм боеприпасов. Кабина защищена от обстрела оружием с 23-мм боеприпасами. Лопасти винтов выдержат несколько попаданий из автоматического оружия благодаря композитным материалам.

The National Interest напомнил удачные испытания, которые вертолет совершил в 2017 году. Вариация Ка-52 во время совместных учений с Белоруссией "Запад-2017" оказалась вовлечена в аварию с живым огнем. В мероприятии военные задействовали 12 тысяч человек личного состава и сотни самолетов, танков и другой техники.

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Видео: Youtube/ Минобороны России