Иностранные журналисты раскрыли подробности размещения в США новой системы.

Американская противоракетная система "Золотой купол" (Golden Dome), о которой ранее заявил президент-республиканец Дональд Трамп, вероятно, будет состоять из четырех уровней. Речь идет об одном спутниковом и трех наземных объектах. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters. В СМИ указали, что в космическом пространстве будет расположена система датчиков и наведения, ответственная за раннее предупреждение Вашингтона о запусках и отслеживание ракет противника. Еще три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, скорее всего, "лазеров".

Согласно правительственной презентации из Белого дома, американский оборонный проект предусматривает развертывание на основной территории страны, а также в штате Аляска и на Гавайях 11 батарей малого радиуса действия. Власти сформируют на Среднем Западе (регион из 12 штатов, расположенных в центральной и северо-восточной части США) ракетное поле для разрабатываемых военным концерном Lockheed Martin перехватчиков нового поколения (NGI). В презентации находились слайды, на которых аудитории демонстрировались системы в городе городе Хантсвилл штата Алабама. ЗАдача будет выполнена к 2028 году.

Захарова: проект США "Золотой купол" подрывает стратегическую стабильность.

Фото: pxhere.com