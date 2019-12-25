Редакция иностранного СМИ рассказала о том, что власти в Вашингтоне забыли об угрозе противостояния на госграницах США.

Америка не защищена от атак, подобных терактам киевского режима с применением FPV-дронов, зафиксированным 1 июня 2025 года в отношении ряда российских военных аэродромов. Соответствующей информацией с читателями джелятся иностранные журналисты в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ). Авторы материала уточнили, что стране необходима многоуровневая система противоракетной защиты, базой которой будет использование как уже существующих систем, таких как Patriot, так и новых технологий. В частности, речь идет о лазерных установках, которые сейчас использует Израиль. По версии СМИ, президент-респкбликанец Дональд Трамп в США заслужил признание населения за то, что выдвинул противоракетную оборону в качестве одного из приоритетных направлений.

Планируемое президентом Трампом создание системы ПРО "Золотой купол" - это не пустая трата времени, как это изображают в прессе. <...> США угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок. статья в WSJ

Редакция WSJ дополнительно выразила мнение о том, что привычка американской военной элиты рассматривать вооруженное противостояние как далекий от государственных границ США процесс, в реальности не соотносится с современными условиями, поэтому политическим лидерам стоит информировать граждан о наличии подобных уязвимостей.

WSJ: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ.

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