Создание системы ПРО "Золотой купол" обойдется США в $1,1 трлн

Bloomberg сообщил о том, что расходы окажутся более, чем на 500 процентов выше, чем ранее заявлял Дональд Трамп.

Создание системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" обойдется американской администрации в 1,1 триллион долларов вместо обещанных Дональдом Трампом 175 миллиардов долларов. Эта сумма более чем на 500 процентов может превысить объявленные ранее главой США федеральные расходы на реализацию проекта. К таким результатам пришли иностранные журналисты из новостного агентства Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты и мнение местных военных аналитиков. Эксперты назвали нереалистичной как цель для США ввести "Золотой купол" в эксплуатацию в 2029 году.

Журналисты заметили, что в своих расчетах исходили только из стоимости на вооружения и системы обороны. Однако не учитывались операционные расходы, затраты на исследовательские работы, оплата труда персонала. Все это может еще больше увеличить итоговую стоимость "Золотого купола". При этом, даже если ПРО заработает, у властей нет гарантий того, что она станет для государства на 100 процентов эффективной в защите.

Напомним, что 28 января американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола". По сведениям от западной прессы, такая оборонительная система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Они будут оснащены лазерами для уничтожения ядерного оружия. А 20 мая 2025 года лидер Белого дома отметил, что вашингтонские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО. Администрация предлагает выделить на разработку проекта порядка 175 миллиардов долларов. На все мероприятия должно уйти около трех лет.

Фото: pxhere.com