Bloomberg: состояние богатейших россиян в январе выросло на $19,4 млрд

Bloomberg Billionaires Index о состоянии 500 богатейших людей планеты публикуется с марта 2012 года.

Состояние богатейших бизнесменов из России за январь 2026 года увеличилось на 19,392 миллиарда долларов. Соответствующие данные привели западные журналисты из новостного издания The Bloomberg со ссылкой на статистические данные, полученные от "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index). Этот показатель, в том числе, рассчитывается на основе стоимости акций от компаний. В СМИ пояснили, что президент "Норникеля" Владимир Потанин с начала текущего года заработал 3,46 миллиарда долларов. Таким образом финансовое состояние предпринимателя достигло отметки в 29,9 миллиарда долларов, а состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 2,83 миллиарда, до уровня в 21,8 миллиарда долларов.

Руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон в январе 2026 года заработал 1,93 миллиарда долларов, что увеличило состояние бизнесмена до суммы в 25,6 миллиарда долларов. Также известно, что основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заработала 1,55 миллиарда долларов, а его состояние увеличилось до 24,1 миллиарда долларов.

Наибольшие убытки понес сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. В текущем месяце его состояние уменьшилось на 786 миллиона долларов.

Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов.

Фото: pxhere.com