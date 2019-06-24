Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов

В Forbes опубликовали рейтинг самых богатых людей планеты.

Американский предприниматель Илон Маск четвертый год подряд остается богатейшим человеком на территории США. Он указан как первый человек с состоянием, превышающем 400 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из финансового издания Forbes. За минувший год состояние бизнесмена выросло на 128 миллиардов долларов за счет увеличения стоимости акций производителя электромобилей Tesla, а также космической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI.

На втором месте в рейтинге указан сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние за год увеличилось на 101 миллиард долларов, до 276 миллиардов. На третьей позиции расположился основатель Meta* (запрещена в РФ как экстремистская и террористическая организация) Марк Цукерберг. Его богатство авторы материала оценили в 253 миллиарда долларов. Общее состояние 400 богатейших американцев, согласно подсчетам Forbes, достигло максимальных за всю историю 6,6 триллиона долларов, за последние 12 месяцев оно увеличилось на 1,2 триллиона. Известно, что практически половина совокупного богатства 400 миллиардеров США из списка Forbes сосредоточена в руках 20 человек (около 3 триллионов долларов). Из указанного перечня фамилий состояние 15 человек начинается от 100 миллиардов долларов.

Фото: YouTube / TED

