Tesla предложила Маску премию в $1 трлн
Сегодня, 15:42
Основным условием для премии назван рост рыночной стоимости компании.

Американская компания Tesla предложила генеральному директору Илону Маску премию в $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, компания предложила новую схему выплаты компенсационной премии Маску. Эта схема рассчитана на 10 лет, и при выполнении всех условий бизнесмен будет контролировать 25% акций Tesla. Основным условием назван рост рыночной стоимости компании.

Ранее Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку.

Фото: pxhere.com

