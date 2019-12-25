Tesla предложила Маску премию в $1 трлн

Основным условием для премии назван рост рыночной стоимости компании.

Американская компания Tesla предложила генеральному директору Илону Маску премию в $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, компания предложила новую схему выплаты компенсационной премии Маску. Эта схема рассчитана на 10 лет, и при выполнении всех условий бизнесмен будет контролировать 25% акций Tesla. Основным условием назван рост рыночной стоимости компании.

