Захарова: проект США "Золотой купол" подрывает стратегическую стабильность

Американский противоракетный проект "Золотой купол" подрывает стратегическую стабильность на геополитической арене. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила прессе, что в рамках выстраивания данной системы Вашингтон стремится передать дополнительный импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, а также той инфраструктуры, которая обеспечивает их использование.
Это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути первых обезоруживающих ударов. Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала санкции ЕС против России антимировыми.
Фото и видео: МИД России
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