Захарова: проект США "Золотой купол" подрывает стратегическую стабильность

В МИД РФ оценили план, который недавно Дональд Трамп презентовал по защите неба США от ракет.

Американский противоракетный проект "Золотой купол" подрывает стратегическую стабильность на геополитической арене. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила прессе, что в рамках выстраивания данной системы Вашингтон стремится передать дополнительный импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, а также той инфраструктуры, которая обеспечивает их использование.

Это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути первых обезоруживающих ударов. Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала санкции ЕС против России антимировыми.

Фото и видео: МИД России