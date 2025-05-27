Захарова назвала санкции ЕС против России антимировыми

В МИД России рассказали о том, что давление Запада на Москву перешло на новый уровень.

Новые санкции со стороны Европейского союза (ЕС), нацеленные против Москвы, имеют новый статус и направлены в отношении "всего мирового сообщества". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что после 2022 года политические лидеры коллективного Брюсселя перешли из стадии антироссийских санкций в стадию настоящей торговой войны, которая теперь является частью гибридного конфликта. Сейчас же запреты и ограничения бьют не столько по российской экономической системе, но и по мировой логистике. Речь идет о закрытии воздушного пространства для отечественного транспорта над пространством Западной Европы, о невозможности осуществить платежи, блокировании счетов. В МИД РФ добавили, что санкции уже реплицируются или дублируются на третьи страны.

При этом реагируем масштабно, поднимая свою экономику на новый уровень, учитывая, что как было раньше уже не будет и мы должны запомнить навсегда, как в очередной раз нас предал Запад. И предал не только нас, но и мировое большинство. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России