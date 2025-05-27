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"Под столом". Захарова о месте лидеров Европы в переговорах по Украине

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В МИД России прокомментировали участие стран-членов ЕС в мирном обсуждении по украинскому кризису.

В Москве рассказали о месте политических лидеров европейского региона в переговорах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны уточнили, что эти люди не могут сидеть за одним столом с делегациями киевского режима и Кремля, а способны находиться только под ним. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Мне очень нравятся эти заявления западников, что они хотят быть посредниками в переговорах, но по их последним действиям, в том числе в вагоне поезда, который уносил их из Киева, я вот, например, сомневаюсь, что они за столом сидеть-то смогут. Может, им уже бронировать место под столом?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: евросоюз, мария захарова, мид, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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