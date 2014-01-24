В МИД РФ напомнили о реакции Киева на заказное убийство украинского гражданина, застреленного под Мадридом.

Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным для них политическим оппонентом – бывшим советником украинского президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что украинские власти с нескрываемой радостью глумились в социальных сетях над убийством. В Москве заметили, что речь идет об исполнении киллерами заказа в отношении экс-заместителя главы администрации при Януковиче. Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что ранее Андрей Портнов анонсировал свои планы по публичному разоблачению коррупционеров режима во главе с лидером Владимиром Зеленским.

Ликовали, наслаждались, смаковали все аспекты заказного убийства.... Это все подтверждает, пусть косвенно, но подтверждает факт расправы... с неугодным и опасным оппонентом в целях собственного самосохранения во власти и продолжения дальнейшего масштабнейшего казнокрадства на территории Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в мае 2025 года испанская радиостанция Cadena Ser со ссылкой на местную полицию и службы экстренной помощи сообщило жителям о том, что Андрей Портнов был застрелен вблизи входа в школу. Трагедия произошла в городе Посуэло-де-Аларкон, расположенного под Мадридом.

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Фото и видео: МИД России