В МИД РФ рассказали о планах НАТО по распоряжению территорий Финляндии для целей военного блока.

Коллективный Запад подталкивает Хельсинки к тотальной конфронтации с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что натовские союзники Финляндии буквально ликвидируют национальную безопасность этого государства. Сотрудница внешнеполитического ведомства РФ обратила внимание на существенную активизацию военных учений Североатлантического альянса, свидетельствующую о желании блока полностью освоить территорию своих "новобранцев".

Многие и не догадываются, о чем идет речь, на какую тотальную конфронтацию с Россией и, в первую очередь, на тотальную конфронтацию с собственными национальными интересами их подталкивает коллективный Запад. И как они этими шагами буквально уничтожают национальную безопасность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киев показывает ничтожность атаками по гражданскому населению.

Фото и видео: МИД России