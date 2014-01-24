Захарова: Киев показывает ничтожность атаками по гражданскому населению

В МИД РФ прокомментировали недавние удары ВСУ по территории нашего государства.

Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданской инфраструктуре и мирному населению то, что может вести переговоры с российским руководством с "позиции силы", однако в реальности лишь демонстрирует свою абсолютную ничтожность. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что украинские власти с Банковой улицы прекрасно понимают сейчас, что их военнослужащие на поле боя терпят серьезные потери, поэтому чиновники полностью превращают себя в террористических экстремистов. Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что с помощью террористических методов Киев пытается создать у мирового сообщества иллюзию способности вести переговоры. По словам марии Захаровой, тех, кто продолжает наносить такие удары, впоследствии ждет наказание.

На деле они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Норвегия усилила военные приготовления вблизи российской границы.

Фото и видео: МИД России