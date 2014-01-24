Захарова: Норвегия усилила военные приготовления вблизи российской границы

В МИД России рассказали, что реакция на происходящее будет отражена в военно-политическом планировании нашей страны.

Норвегия усилила военные приготовления в северной части европейской страны, вблизи российской государственной границы. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что ситуация учитывается в планировании, касающегося вопросов национальной безопасности. Осло втягивает архипелаг Шпицберген в орбиту военно-политического планирования НАТО. Такие действия противоречат международным обязательствам этого государства. В период с 12 по 14 мая на архипелаге находилась многочисленная делегация Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. В Норвегию прибыло около 40 представителей из 20 стран-членов блока. А уже 20 мая местный самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon отрабатывал заход на посадку в аэропорту Лонгйир на Шпицбергене, имеющем исключительно гражданский статус.

Мы расцениваем этот шаг как противоречащий духу и букве Договора о Шпицбергене 1920 года. Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, вне сомнений, учитываются в нашем военно-политическом планировании. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс.

Фото и видео: МИД России