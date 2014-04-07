В МИД России прокомментировали позицию Украины после переговоров в Стамбуле.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет затруднить наметившийся мирный прогресс, так как желающие мира люди не вынашивают планов о поставках в регион еще более смертоносных вооружений. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что украинские власти пытаются придумать, как бы еще ухудшить ситуацию в Европе, чтобы не дать мирным наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле во время двустороннего диалога, прорасти дальше

Он умоляет покровителей нарастить помощь Банковой, тоже всем понятно, куда эта помощь идет и на какие нужды: часть разворовывается, а часть идет на убийство граждан самой же Украины. Зачем все это делает Зеленский и те, кто за ним стоит? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине.

Фото и видео: МИД России