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МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине

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Мария Захарова надеется, что Киев передаст свою версию документа, когда получит российскую.

Москва продолжает подготовку собственного меморандума по Украине, в нем будут обозначены принципы и возможные сроки урегулирования. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала СМИ о том, что  наша страна передаст киевскому режиму документ сразу же, как он будет разработан и подготовлен. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что в ежедневном режиме Сергей Лавров комментирует для СМИ ход проводимого процесса. МИД РФ рассчитывает, что коллеги с Банковой улицы ведут аналогичную работу и направит свои наработке российскому руководству одновременно с получением нашей версии.

Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала заявления властей ФРГ о дальнобойном оружии.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, меморандум, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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