Чиновница из МИД РФ назвала их противоречивыми.

В Москве фоне противоречивых заявлений политического руководства Германии о поставках дальнобойного оружия Вооруженным силам Украины заявили о том, что у западников из Берлина следует отобрать "ложечку для сахара". Соответствующей информацией с аудиторией в собствкенном Telegram-канале поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера страны Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого армии киевского режима для совершения ударов по военнвм объектам, расположенным на территории нашего государства.

Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны.Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом она сравнила ситуацию с тем инцидентом, когда французский президент Эмманюэль Макрон в поезде во время поездки в Киев спрятал от прессы "салфетку". После начала съемки политик торопливо убрал предмет со стола. Многие считают, что речь на самом деле шла о белом свертке.

Захарова прокомментировала заявление Моратиноса о поездке в РФ представителей ООН.

Фото: МИД России