Захарова прокомментировала заявление Моратиноса о поездке в РФ представителей ООН

В МИД РФ напомнили о роли ООН в решении мировых кризисов.

В Москве упрекнули высокого представителя генерального секретаря Организации Объединенных наций по Альянсу цивилизаций, бывшего главу испанского министерства по иностранным делам Мигеля Анхеля Моратиноса в том, что представители международной структуры не приезжали в Россию из-за украинского кризиса. В ходе выступления на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что иностранец упомянул о том, что не появлялся в стране за последние годы по двум причиной. Первой является пандемия коронавирусной инфекции, а второй - региональный кризис. Чиновница заметила, что о каком мире можно говорить, если даже делегаты от ООН не способны приехать в страну из-за какого бы то ни было кризиса.

Ведь ООН, вся ее огромная семья, все ее структуры и подструктуры, все ее институции, которые с ней ассоциированы, и должны раскрывать свой потенциал и реализовывать его в ходе кризиса. Поэтому давайте строить тот мир, который будет не пассивным, а активным в защите того, что составляет нашу суть - суть цивилизации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала "больной фантазией" Зеленского ожидание Путина в Стамбуле.

Фото и видео: Вконтакте / Научная Россия / Scientific Russia