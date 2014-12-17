Захарова назвала "больной фантазией" Зеленского ожидание Путина в Стамбуле

В МИД России не понимают, почему Киев ждал в Турции на переговорах Владимира Путина.

Ожидание украинским руководством российского президента Владимира Путина на прошедших 16 мая в Стамбуле мирных переговорах - это "больная фантазия и придумки" лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала о том, что состав нашей делегации был публично объявлен заранее. Ранее глава государства четко отметил, что в столицу Турции из Москвы отправится "российская делегация". В МИД РФ указали, что очевидно, что речь велась о группе высокопоставленных экспертов. Таким образом чиновница прокомментировала слова Зеленского о составе переговорной миссии от Кремля.

Это же было сказано. Потом был объявлен персональный состав заранее... Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что украинский политик "сутки просидел у микрофонов". Чиновница указала, что иностранный государственный деятель, который должен давать общественности четкую, артикуллированную позицию на деле не давал возможность своим же представителям сесть за стол переговоров с Россией. В эфире программы сотрудница МИД РФ предположила, что глава Украины "опять с какими-то галлюциногенами.... свое внутреннее эго накормил тщеславием, амбициями, когда его, может быть, даже и несколько покинул страх того, что в этой ситуации не будет услышан". Она добавила, что у Владимира Зеленского существует гипертрофированная донельзя внутренняя потребность по тому, чтобы собирать аплодисменты, лайки и смайлики. Когда он получил свою дозу такого внимания, то разрешил переговоры тем, кому три года запрещал говорить с российскими делегатами.

Захарова не исключила, что Трамп хочет войти в историю как миротворец на Украине.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik