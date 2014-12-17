Захарова не исключила, что Трамп хочет войти в историю как миротворец на Украине

В МИД России не знает о внутреннее мотивации лидера Белого дома, но тот преследует также и национальные цели США.

Желание американского президента-республиканца Дональда Трампа урегулировать украинский кризис переговорным способом свидетельствует о том, что он, возможно, хочет войти в историю как миротворец. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что ранее лидер Белого дома четко обозначил свой посыл по региональному кризису. Речь идет о том, что нужно завершить "камарилью", которую спровоцировал и развязал по сути предыдущий президент США Джо Байден. В МИД РФ полагают, что его преемник в вашингтонской администрации не хочет свести США до уровня бесконечного поджигателя мировых конфликтов, а показать глобальной общественности, что у страны есть возможности и потенциал для созидания. Однако Мария Захарова уточнила, что не берется судить о внутренних причинах и мотивации Дональда Трампа на занимаемой должности.

Я не берусь рассуждать, чувствует ли Трамп ответственность Америки за это, желание и в этом смысле "сделать Америку по-настоящему великой. Может быть, он хочет войти в историю как миротворец. Может быть, он хочет замолить грехи предыдущих администраций. Может быть, это часть его концепции о возвращении Америки в статус великой державы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что Дональд Трамп занимается вопросом урегулирования конфликта вокруг Украины в национальных интересах своей страны, а также собственной политической кампании и профессиональной карьеры.

"Это же какими надо быть упырями": Захарова о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik