Военный эксперт объяснил, что Москве нужно перехватить инициативу в противостоянии с Западом.

Яков Кедми предложил России применить "израильский метод" против баз США. Об этом военный эксперт заявил в интервью для "Экономики Сегодня". По словам специалиста, противники РФ перехватили инициативу. Он считает, что у Вашингтона и НАТО нет страха перед нападением со стороны Москвы.

Яков Кедми заявил, что США продолжает усиливать собственное военное присутствие на территории ВОсточной Европе. Пентагон создает базы в Прибалтике, Румынии и Польше. В этих странах согласно договоренностям с СССР американских военных баз быть не должно. Специалист считает, что вместе с этим США дестабилизируют приграничные регионы, включая Украину, Грузию и Армению.

Кедми предполагает, что без перехвата инициативы Россия обречена на провал. Он рекомендовал российским военным браться пример с Иерусалима. Он напомнил, что в Сирии и других странах Ближнего Востока не размещены иранские военные базы. Это связано с тем, что Израиль пригрозил ликвидацией странам, которые разместят опасное вооружение у их границ.

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