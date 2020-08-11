Эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Военные обозреватели прокомментировали регулярные атаки на военных США в Сирии.

Военный эксперт объяснил причины нападок на американцев в Сирии. Об этом рассказал журналистам "РИА Новостей" Юрий Лямин. Аналитик заметил, что военных из Вашингтона могут атаковать местные племена и их союзники-арабы. Они населяют восток и северо-восток страны.

Сейчас они фактически под властью курдов, поддерживаемых американцами. Естественно, люди недовольны, они категорически против нынешнего положения вещей, считая, что регион должен контролировать Дамаск Юрий Лямин, военный эксперт

Напомним, что в Сирии участились случаи нападения на американских военных. Боевики атакуют патрули, военные базы, а также ведут ракетные обстрелы и подрывают фугасы с солдатами на пути следования колонн техники. Недавно подобному нападению подверглась база США в Хасеке. В мае аналогичная атака произошла с мобильной колонной военнослужащих. Тогда пострадали пять членов "Сирийских демократических сил" и трое военных из США. В Пентагоне отмечают, что все заявления о подрывах американцев в Сирии являются фейками.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев добавил, что нападения на американских военных в Сирии являются частью "борьбы внутри коалиции". Он напомнил что существуют финансово-промышленные группы, которые лоббируют интересы частных военных компаний из США. Они могут вооружать сирийских террористов вопреки интересам Пентагона в борьбе за природные ресурсы.

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии.

Видео: TG / Военный обозреватель