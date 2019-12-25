Ракеты атаковали базу США в городе аш-Шаддади.

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии. Об этом сообщили журналисты из местной газеты Al-Watan. По данным СМИ, в северо-восточной провинции Хасека располагалась незаконная база США. Объект в городе аш-Шаддади подвергся ракетному удару.

Напомним, что вооруженный конфликт на территории Сирии ведется с 2011 года. В отдельных районах правительственные силы продолжают зачищать район от боевиков. Американские военные располагаются на базах в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Представители США концентрируют свои силы вокруг крупных нефтяных и газовых месторождений.

Украина заявила об обстрелах из гранатомета на Донбассе.