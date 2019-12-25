Два раза за 2 августа ВСУ зафиксировали нарушение режима прекращения огня в регионе.

Украина заявила об обстрелах из гранатомета на Донбассе. Об этом рассказали журналисты из издания "112.ua" со ссылкой на источник в Минобороны страны. Известно, что нарушение режима полного предотвращения огня произошло 2 августа.

Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета сообщение пресс-службы Минобороны Украины

Первый обстрел совершен 2 августа около населенного пункта Пивденное. Через 15 минут военные услышали серию выстрелов около Красногоровки. В Ведомстве отметили, что не открывали ответный огонь. В результате инцидента раненых и погибших нет.

Напомним, что с 27 июля в силу вступили дополнительные соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. РФ, ОБСЕ и Украина договорились о всеобъемлющем режиме прекращения огня в регионе.

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