Грызлов заявил, что украинская сторона наконец нашла силы согласовать меры по прекращению огня.

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ДНР.

Отмечается, что их согласовала контактная группа. Утверждён пакет мер, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Он состоит из важнейших требований к сторонам. цитата из сообщения пресс-службы ДНР

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона наконец нашла силы согласовать меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагали ДНР и ЛНР.

Ранее СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко.

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