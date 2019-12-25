Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ДНР.
Отмечается, что их согласовала контактная группа. Утверждён пакет мер, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня.
Он состоит из важнейших требований к сторонам.
цитата из сообщения пресс-службы ДНР
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона наконец нашла силы согласовать меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагали ДНР и ЛНР.
Ранее СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко.
Фото: pixabay.com
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