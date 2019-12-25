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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Сегодня, 8:48
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matveyvn

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

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Грызлов заявил, что украинская сторона наконец нашла силы согласовать меры по прекращению огня.

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ДНР.

Отмечается, что их согласовала контактная группа. Утверждён пакет мер, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Он состоит из важнейших требований к сторонам.

цитата из сообщения пресс-службы ДНР

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона наконец нашла силы согласовать меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагали ДНР и ЛНР.

Ранее СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко.

Фото: pixabay.com

Теги: днр, донбасс, лнр, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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