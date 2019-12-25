СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Захарченко скончался 31 августа 2018 года.

Служба безопасности Украины задержала предполагаемого участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанным оказался бывший сотрудник СБУ Андрей Байдала. В убийстве Захарченко его также подозревает МВД Донецкой Народной республики. Украинские силовики подозревают Байдулу в незаконном обращении оружия и боеприпасов. Отмечается, что по версии следствия он делал это в составе группы.

Отметим, что Захарченко скончался 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар".

Ранее в ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками. Во время пресс-конференции глава администрации города Иван Приходько заявил, что утром 22 июля украинские военные обстреляли территорию неподконтрольной Киеву ДНР. В результате атаки пострадал водонапорный трубопровод. Из-за этого в регионе с 6:55 по московскому времени остановлена работа насосной станции.

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