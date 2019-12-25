В ДНР остановлена работа насосной станции из-за повреждения водонапорного трубопровода.

В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками. Во время пресс-конференции глава администрации города Иван Приходько заявил, что утром 22 июля украинские военные обстреляли территорию неподконтрольной Киеву ДНР. В результате атаки пострадал водонапорный трубопровод. Из-за этого в регионе с 6:55 по московскому времени остановлена работа насосной станции.

Обстрел Зайцево . Три дома горят. Попадание в канал "Северский Донец-Донбасс" в районе поселка "6/7" повреждение участка водонапорного трубопровода Иван Приходько, глава администрации Горловки

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе дополнили информацию. Представители ДНР рассказали, что обстрел со стороны Украины велся из минометов 120-мм и 82-мм калибров.

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