ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

На мине 13 июля подорвался американец по имени Шон Фуллер, у которого с собой был эстонский паспорт.

В ДНР рассказали, что погибший 13 июля украинский диверсант оказался наемником из США. Об этом в эфире российского телеканала "Россия 1" заявил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Позывной – "Техас". Он имеет опыт боевых действий в Ираке, и известен как специалист подрывного дела Эдуард Басурин, заместитель начальника управления Народной милиции

В ДНР отметили, что американец подорвался на мине. Правоохранительным органам известно, что военнослужащего звали Шон Фуллер. При погибшем найден эстонский паспорт.

Напомним, что в ДНР 13 июля рассказали о том, что группу украинских диверсантов попыталась приблизиться к позициям сил ДНР. Инцидент произошел около населенного пункта Зайцево на окраине Горловки. Попытка не увенчалась успехом.

Украина сообщила об обострении ситуации на Донбассе и гибели трех военных.

Фото: Вконтакте/ДОНЕЦК | ДНР | НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Видео: YT / Пресс-служба УНМ ДНР