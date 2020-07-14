В ООС заявили, что не могут эвакуировать тела из-за обстрела со стороны ДНР.

Украина сообщила об обострении ситуации на Донбассе и гибели трех военных. Представители командования Операции Объединенных сил рассказали через Facebook, что три украинских солдата скончались после конфликта на линии соприкосновения. Военные обвинили силы ДНР в нарушении режима тишины 18 раз за последние сутки.

На данный момент известно, что кроме трех погибших Украина имеет еще двух раненых. В ООС рассказали, что военные попали в засаду во время операции по эвакуации тела погибшего около поселка Зайцево.

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя пресс-служба ООС

:По данным ООС, жертвой со стороны Украины стал медик. Еще один солдат оказался ранен, второй - травмирован. В настоящее время тела всех троих находятся на месте перестрелки. Их эвакуация невозможна из-за обстрела.Украинская разведка заявила, что по их сведениям, один военнослужащий был убит, а двое - пострадали.

Украина проведет учения по эстонской модели у границы с "агрессором".

Видео: YT / Військове телебачення України