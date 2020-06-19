Насосная станция в ДНР разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате атаки Киева пострадал житель Горловки.

Военнослужащие из ДНР подавили огневую точку, с которой украинские военные обстреляли Горловку. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Чиновник отметил, что ВСУ удалось повредить насосную станцию. Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.

На данный момент известно, что обстрел начался около 5:30 утра 19 июня. От действий военнослужащих Киева пострадал местный житель. Житель Горловки 1977 года рождения Эдуард Солдатенко получил осколочное ранение. В него попали элементы от мины.

В ДНР добавили, что атаку на Горловку произвели представители 503-го батальона 35-ой бригады ВСУ. Приказ отдал командир Николай Палас. Военные использовали для обстрела минометы со снарядами в 82-мм и 120-мм. Согласно сведениям Народном милиции ДНР, по региону выпущено не менее 25 мин.

На Украине призвали к "ползучему наступлению" на Донбассе.

Видео: Telegram/ Военный Осведомитель