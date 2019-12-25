Александр Турчинов рассказал о пошаговом наступлении, которое оправдало себя в 2016-2017 годах.

На Украине призвали к "ползучему наступлению" на Донбассе. Об этом местный политолог Александр Турчинов заявил в интервью для 5 канала. Ролик опубликован на YouTube-платформе. Эксперт призвал действующее правительство добиваться успехов в регионе конфликта. По мнению Турчинова, Киев не способен проводить масштабную операцию, связанную с фронтальным наступлением на ДНР и ЛНР, так как Украина не имеет для этого преимущества.

Мы не можем оценить силы врага, потому что они, к сожалению, безграничны. То, что сейчас находится на Донбассе, — это фактически такое "пушечное мясо" Александр Турчинов, украинский политолог

Эксперт добавил, что бойцы на Донбассе должны будут продержаться около суток, чтобы РФ могла ввести основные силы в случае мощного наступления.

Напомним, что в 2014 году Александр Турчинов исполнял обязанности главы государства после свержения Виктора Януковича. Политолог напомнил, что стратегия пошагового наступления оправдала себя в 2016-2017 годах.

На Украине рассказали о способе дать достойный отпор "агрессии" России.